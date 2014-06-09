مائدة "إكسبرس" على طريقة الفنادق

تعلّمي مع "سيدتي نت " كيفيّة إعداد مائدة شبيهة بتلك التي تنمّ عنها مطاعم الفنادق الفخمة، بطريقة "اكسبرس".

(أعدّ "الشيف" كريستوفر ستيفينس في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، هذه الأطباق).

عصير الأمواج الهادئة:

1- يُضاف عصير حبتين من الخيار المقشّر وربع كوب من الشاي الأخضر البارد

ونصف كوب من عصير الليمون الحامض ونصف كوب من الثلج والسكر (حسب الرغبة) إلى الخلاط الكهربائي.

2- تضرب هذه المكوّنات، حتى يتشكّل عصير ناعم ومتجانس.

3- يسكب هذا العصير في أكواب، تزيّن بقطع الليمون وأوراق النعناع.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).

صدور الدجاج بصلصة "البابريكا":

1- تُعصر حبّة من الليمون الحامض، على صدرين من الدجاج المخلّى من العظام، مع دعكهما بواسطة القشرة الداخلية لليمون، ثم تنثر ملعقة من الملح عليهما.وينقعان، في خليط مؤلف، من:عبوة صغيرة من الزبادي و3 ملاعق كبيرة من بهار "البابريكا" وملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض وملعقة كبيرة من "الكاتشاب"، لـ12 ساعة.

2 -تقشّر حبتان كبيرتان من البطاطس، وتقطّعان إلى حلقات متوسطة السمك.

3 -يسخّن الفرن على حرارة 120 درجة مئوية.تُدهن صينيّة الفرن بملعقتين من الزيت النباتي، ويوضع كلّ من صدري الدجاج وحلقات البطاطس و4 حبات من البندورة الكرزية فيها، وتغلق هذه الصينية بغطاء من القصدير، وتطهى لساعة.

4 - تخرج الصينيّة من الفرن، تنزع حلقات البطاطس والبندورة منها، وتوضع في طبق التقديم.ثم تشعل الشواية العلوية من الفرن، وتعاد الصينية بدون غطاء إليه، وتبفى لـ5 دقائق. ثم، يقدّم صدرا الدجاج، مع البطاطس والبندورة، وينثر القليل من "الباريكا"، على وجه الطبق.

(هذه المقادير تكفي لشخصين).

المهلبية بـ "الباشن فروت":

1 -يوضع كوبان من فاكهة "باشن فروت" المضروبة بالخلاط الكهربائي، في قدر على النار، مع ملعقة كبيرة من السكر، وذلك حتى يغلي هذا الخليط.

2- يُسكب كوبان من الحليب وتُضاف ملعقة كبيرة من النشاء ونصف ملعقة صغيرة من الزعفران، في قدر ثانية توضع على النار، حتى يغلي هذا الخليط ويصبح كثيفاً.

3 -يصبّ خليط الحليب أو المهلبية، في أكواب، أو طبق التقديم.ثم، يضاف عصير "باشن فروت" إليه.وتحفظ هذه الأكواب، أو الطبق في الثلاجة، لحوالي ساعات أربع.ويزيّن بحبات الفراولة.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة).

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