تعديلات قانون الضرائب الجديد: 30% لمن يزيد دخله عن 5 ملايين

كتب : المحرر الاقتصادى منذ 54 دقيقة

أضافت تعديلات قانون الضرائب على الدخل شريحة جديدة لتصبح شرائح الضريبة خمس بعد استبعاد أول 12 ألف جنيه قيمة حد الإعفاء الضريبي.

هيكل الشرائح تشمل الآن 10% علي دخل الفرد من 12 ألف حتى الثلاثين ألف جنيه الأولي، و15% لمن يزيد دخله على 30 ألفاً وحتى 45 الفاً، 20% لمن يزيد دخله علي 45 ألف جنيه وحتي مليون جنيه، و25% لمن دخله يزيد على المليون جنيه وحتي 5 ملايين جنيه، 30% لمن دخله يزيد علي 5 ملايين جنيه سنوياً، بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الأفراد الطبيعيين فقط، أما الشركات فينطبق عليها سعر موحد هو 25% علي صافي الأرباح التجارية والصناعية.