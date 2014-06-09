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وزير الزراعة: وثيقة عمل تشمل 10 بنود لتحديد أولويات المرحلة القادمة

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وزير الزراعة: وثيقة عمل تشمل 10 بنود لتحديد أولويات المرحلة القادمة وزير الزراعة: وثيقة عمل تشمل 10 بنود لتحديد أولويات المرحلة القادمة

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارة الزراعة لديها وثيقة تحدد طبيعة العمل خلال المرحلة المقبلة تشمل عدداً من الأولويات، أهمها "معلومات الأمن الغذائى والتغذية، وتحديث الرى واستصلاح الأراضى، وتحسين الإنتاج والصحة للماشية والدواجن ومصائد الأسماك"، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع تأثيرات التغير المناخى، وتقليل خسائر ما قبل وما بعد الحصاد.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح ورشة العمل الخاصة بإطار البرنامج القطرى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لوضع أولويات المصرية فى مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ اليوم الاثنين.
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