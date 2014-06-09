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بالصور قيادات التربية والتعليم بالوادي الجديد يشهدون افتتاح حفل الأندية الصيفية‎

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بالصور قيادات التربية والتعليم بالوادي الجديد يشهدون افتتاح حفل الأندية الصيفية‎ بالصور قيادات التربية والتعليم بالوادي الجديد يشهدون افتتاح حفل الأندية الصيفية‎

افتتاح حفل الاندية الصيفية

شهد صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد وفريدة البرنس وكيل مديرية التربية والتعليم وحسين ابو الطاهر مدير الادارة التعليمية بالخارجة ونجاتى حسن سيف الدين رئيس مجلس الاباء والامناء والمعلمين مهرجان افتتتاح الأندية الصيفية بالتربية والتعليم بمدرسة طه حسين للتعليم الاساسى بحى البستان بالخارجة.

وقال محمد شوقى عبود مدير ادارة مدرسة طه حسين بحى البستان بالخارجة  بان المهرجان تضمنت مجموعة من الفقرات الغنائية والاستعراضية بمشاركة طلاب المدرسة حيث تضمن فقرات فى الكارتية  واستعراض لفنون اللعبة واستعراض لفرق كرة القدم  المشاركة فى دورة كرة القدم للبراعم والطلائع بحى البستان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى كلمته على افتتاح المدارس خلال اجازة صيف 2014 لممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية واستغلال امكانات المدارس فى المكتبة  والكمبيوتر والملاعب بمراكز المحافظة الخمسة.

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