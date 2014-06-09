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الدفاع يفجر مفاجآة فى «محاكمة القرن»:اللواء محمود وجدى شهد بعدم وجود ليزر وقناصة بثورة يناير

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الدفاع يفجر مفاجآة فى «محاكمة القرن»:اللواء محمود وجدى شهد بعدم وجود ليزر وقناصة بثورة يناير الدفاع يفجر مفاجآة فى «محاكمة القرن»:اللواء محمود وجدى شهد بعدم وجود ليزر وقناصة بثورة يناير

اللواء محمود وجدى

استشهد دفاع المتهم إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة الأسبق أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى قضية  قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل , بأقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق أمام المحكمة استحالة أن تنزل الأسلحة مع القوات المتعاملة مع المتظاهرين وأنها لم تحدث ولن تحدث وان الغرض من اجتماع المتهمين هو التامين والحماية , وان الادوات التى كانت بحوزة قوات الامن المركزى المتعاملين مع المتظاهرين هى “الدرع والعصى ” , وانه لا يوجد فى الداخلية أسلحة ليزر.

وأشار الدفاع بان من قام بجلب هذا السلاح من الخارج واستخدامه داخل البلاد ليس من وزارة الداخلية، مضيفاً أنه لا يوجود قناصة لقنص المتظاهرين وأنه لا توجد إدارة بالداخلية خاصة بالقنص.

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