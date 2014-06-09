الضغط الشعبي تتهم محافظ الإسماعيلية بإستحداث وظائف وهمية في مشروع البوتاجاز

هاجمت حركة الضغط الشعبي، محافظ الإسماعيلية، واتهمته بمخالفة القوانين واللوائح داخل قطاع التموين، وقيامه باستحداث وظائف وهمية لتحقيق مصلحة خاصة .

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان اللواء احمد القصاص محافظ الإسماعيلية، قام بتعيين كلا من جمال فرحات، نائباً لرئيس مشروع النقل والتوزيع “البوتاجاز” التابع لصندوق الخدمات المحلية بالمحافظة، وهاني عبد المسيح نائباً لمدير المشروع، رغم ان هذين العاملين ليس ضمن العاملين بالوحدات المحلية وليس لهم عقود سابقة بالمشروع او اى جهة حكومية وهو ما يعتبر مخالف لقرار وزير المالية (منشور رقم 8 لسنة 2013) والذي ينص على حظر التعاقد مع اى عمالة موسمية حتى يتسنى تقنين أوضاع العمالة المؤقتة او الانتهاء منها.

وأضافت، انه وبالاطلاع على لائحة المشروع تبين ان نائب مجلس الإدارة مدرج باللائحة كعمالة منتدبة من إحدى الجهات الحكومية وليس تعاقد وأيضا نائب المدير غير مدرج باللائحة نهائياً، وهو ما يعني عدم إدراج هذه الوظيفة في لوائح العمل.

وكشفت مؤسسة الحركة، عن قيام المحافظ بإصدار قراراً ضارباً به كل اللوائح والقوانين عرض الحائط وقام باستحداث وظيفة نائب مدير وأيضا تعيين جمال فرحات رغم انه ليس من العمالة المحلية، لافتة إلى قيام الشئون الإدارية والمالية بالمحافظة، قامت بعرض مذكرة على المحافظ بشأن تحديد حافز إنتاج نائب مدير لجنة المشروع، بعد ان تم عرضه على كل من مدير عام الحسابات بالمحافظة والسكرتير العام المساعد والذين أوصوا بمراجعة اللائحة وتعديلها وتركوا الأمر للمحافظ وللسكرتير العام الذين وافقوا على تغيير اللوائح وتعيين المذكورين.