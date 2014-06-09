انهيار جزء من سياج جسر “بون دي زار” في باريس بسبب “اقفال الحب”

انهار جزء من سياج جسر الفنون في باريس حيث علقت الكثير من “اقفال الحب” التي يعلقها الاف السياح بعد ظهر أمس الاحد ما ادى الى اخلاء الجسر على ما افادت مفوضية الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة بحسب وكالة فرانس 24 “وقع ذلك قرابة الساعة 17,50 وقد انهار جزء من سياج الجسر يمتد على 2,40 مترا من دون وقوع اصابات”.

وقد توجه الى المكان مهندس معماري من مفوضية الشرطة ومسؤولون من بلدية باريس.

واوضح المصدر ذاته ان الجسر سيعاد فتحه بعد وضع “حاجز حماية”.

ويوفر جسر “لو بون ذي زار” فوق نهر السين عند مستوى متحف اللوفر احد اجمل المناظر في باريس ومعروف في العالم باسره ب”اقفال الحب” التي يعلقها العشاق على طول سياج الجسر قبل ان يرموا المفتاح في مياه السين.

وهذه الظاهرة التي اثارت جدلا تعتبر الان من نقاط الجذب السياحي غفي العاصمة الفنرسية . الا انها تقلق البلدية التي تبحث عن “بدائل فنية وبيئية” لهذه الحماسة التي “تطرح مشاكل تتعلق بالسلامة والجمالية”.

واطلقت اميركتيان تعشقان باريس عريضة في مارس الماضي لمطالبة البلدية بازالة هذه الاقفال التي تؤثر برأيهما على السلامة ونوعية حياة سكان المدينة.

وهذه الظاهرة موجودة في كل القارات وفي المانيا وروسيا والصين حتى ولا سيما في ايطاليا وقد حطت رحالها على جسر “بون دي زار” العام 2008.

وكانت محدودة حتى العام 2010 الا ان هذه الاقفال باتت تغطي السياج الممتد على 150 مترا وانتقلت الى جسور باريسية اخرى.

وقد سجل تعليق حوالى 40 قفلا اخيرا في اعلى قمة برج ايفل.