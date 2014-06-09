كيف تحمين بشرتك خلال العطلات الصيفيّة؟

لاستخدام المواد الواقية من أشعة الشمس روتين بسيط ذو ثلاث خطوات سريعة يصعب نسيانها، ولكن ماذا عن روتين الحماية من الشمس أثناء رحلات الصيف والعطلات الشاطئية؟

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عليك باتباع روتين أكثر تعقيداً في هذه الأيام، فأشعة الشمس المباشرة مع مياه البحر والحرارة قد تسبب حرق بشرتك، ولكن لا تقلقي، فـ"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي أفضل الخطوات لحماية بشرتك في هذه الأيام لتتمتعي برحلة ممتعة دون الاكتراث لمشاكل أشعة الشمس القوية:

1.احرصي على تطبيق واقي الشمس على البشرة قبل موعد التعرض للشمس بنصف ساعة.

2.أثناء رحلات الشاطئ عليك أن تقومي باستخدام الكريم على جميع أجزاء جلدك المكشوفة مع الاهتمام بجميع المناطق المنسية كالأذنين والكتفين.

3.لا يشترط أن تعيدي وضع واقي الشمس بعد ساعتين، فأثناء رحلات الصيف عليك بإعادة تطبيق الكريم بعد التعرق، وبعد الجلوس على الشاطئ، وكذلك بعد السباحة مباشرة.

4.ضعي كمية وافرة من الكريم، فالرمال والماء يقومان بعكس ضوء الشمس، ما يزيد من انعكاس الأشعة فوق البنفسجية على بشرتك.

5.لا تتوقفي عن إعادة تطبيق كريم الشمس طيلة فترة النهار حتى وإن توجهتِ إلى منطقة غائمة.

6.يفضل أن تقومي بارتداء الملابس القطنية ذات الأكمام الطويلة للتقليل من مساحة الجلد المعرض لأشعة الشمس.

7.تأكدي من توافر المظلات في المكان الذي تجلسين فيه، وإن لم تتوفر عليك بشراء قبعة الشاطئ أو غطاء للرأس مع الالتزام بوضع النظارات الشمسية.

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