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تعلمي المكياج الأخضر على طريقة Aishwarya Rai Bachchan

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تعلمي المكياج الأخضر على طريقة Aishwarya Rai Bachchan تعلمي المكياج الأخضر على طريقة Aishwarya Rai Bachchan

الإثنين 09-06-2014 15:34

تنوعت إطلالات Aishwarya في "كان" 2014 بين المكياج الترابي الناعم والمكياج الأخضر القوي مع أحمر الشفاه الأحمر. وبما أنّ المكياج الاخضر كان لافتأ، وأضاف جاذبية إلى جمال هذه النجمة، فإنّ موقع "سيدتي نت" سيعلّمك كيف تستطيعين الحصول على هذا المكياج وتطبيقه في مناسباتك الصيفية.
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في فصل الصيف، تحتاجين إلى مكياج لافت كي يُشعرك بالانتعاش ويُبرز جمال وجهك. اتبعي الخطوات الآتية، لتحصلي على مكياج Aishwarya الأخضر:

1. ابدئي بوضع كريم مرطّب للبشرة لإخفاء التقشّر، ولتسهيل طريقة وضع كريم الأساس.
2. استخدمي كريم الأساس الأقرب إلى لون بشرتك .
3. امزجي كريم الأساس بطريقة دائرية على كلّ وجهك.
4. ضعي القليل من البودرة في المناطق التي يبدو فيها كريم الأساس لامعاً.
5. استخدمي الفرشاة لوضع بودرة الخدود الزهرية بطريقة ترفع خدودك.
6. بالانتقال إلى العينين، اختاري ظلال العيون الأخضر المناسب للون بشرتك. ويمكن أن يكون لامعاً، كالذي استخدمته أيشوريا. ضعيه على الجفن العلوي، من الداخل إلى الخارج.
7. ارسمي عينيك بالأي لاينر الأسود، بطريقة ناعمة.
8. ضعي الماسكرا على الرموش العليا والسفلى تجنّبي الكتل، من خلال تطبيقه في الاتجاهين.
9. اختاري اللون الأحمر الناشف لشفاه لافتة. ضعي القليل منه على كلّ شفة، ثمّ امزجيه على الشفتين معاً للحصول على الشكل المناسب.


مكياج أيشوريا الأخضر كان لافتاً، إذ إنه ناسب لون عينيها، وأعطاها إطلالة مشرقة. وأنت سيدتي؛ إذا كنت تبحثين عن مكياج مميّز لهذا الصيف، يمكنك استخدام اللون الأخضر بطريقة تناسب وجهك وعينيك.

 

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