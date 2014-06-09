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إطلاق سراح صحفيين تابعين لقناة روسية في أوكرانيا

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أطلق سراح الصحفيين الروسيين العاملين في قناة «زفيزدا» التليفزيونية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أندري سوشنكوف، وأنطون ماليشيف، بعدما اعتقلا، الجمعة، في شرق أوكرانيا للاشتباه بقيامهما بـ«جمع معلومات»، وفقًا لما ذكرته القناة، الإثنين.

واحتجز «سوشنكوف» و«ماليشيف»، عند نقطة تفتيش عند مدخل سلافيانسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وطالب وزير الدفاع، سيرجي شويجو، بإطلاق سراحهما على الفور.

وأعلن الحرس الوطني الأوكراني، السبت، أنه يشتبه في أن يكون الصحفيان «جمعا معلومات» عن نقطة التفتيش، مشيرًا إلى انهما سلمهما إلى أجهزة الأمن الأوكرانية.

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