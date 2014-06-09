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حكومة نيودلهي تغلق التكييفات وتقطع الكهرباء عن أعمدة النور بسبب «الحر»

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قطعت حكومة نيودلهي الكهرباء عن مراكز التسوق وأطفأت أعمدة الإنارة في الشوارع وأغلقت أجهزة التكييف في المكاتب الحكومية بعد أن دفعت أعلى درجات سجلت منذ 62 عاما المدينة لاتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الطاقة الكهربية.

وارتفع معدل استهلاك الكهرباء في العاصمة الهندية إلى مستويات قياسية، السبت، مما شكل أحمالًا على شبكات التوزيع وأدى لانقطاع الكهرباء في مناطق بالمدينة، الأمر الذي أغضب السكان الذي اضطروا لتحمل درجات حرارة 47.8 درجة مئوية.

وزاد من حجم المشكلة الأضرار التي أصابت بعض خطوط التغذية، بسبب عاصفة رعدية حدثت في الآونة الأخيرة.

وبسبب افتقار خطوط التوصيل لعمليات الصيانة الجيدة واستمرار نقص امدادات الوقود فإن قطاع الكهرباء في الهند يعاني لتلبية الطلب المتزايد في ثالث أكبر في آسيا.

وأصبح من الشائع تكرار انقطاع الكهرباء، لكن نيودلهي التي يسكنها 16 مليون نسمة عانت بشكل خاص جراء ذلك.

وتعهدت حكومة الهند المركزية المنتخبة حديثًا بتحسين إمدادات الكهرباء والمياه، لكن في ظل أن قرارات مهمة كهذه تكون بيد المحلية، فإن هناك حدودًا لما يمكن أن تفعله الحكومة المركزية في هذا الصدد.

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