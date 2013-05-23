' نيمار + ميسي = فريق لا يقاوم '

برشلونة، (إفي): أكد البرازيلي داني ألفيش ظهير فريق برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم أن فريقه بحاجة لضم مواطنه نيمار لأنه سيكون "إضافة" قوية ستساهم في جعله "أكثر تنافسية"، مشيرا إلى أن مهاجم سانتوس سيساعد ميسي على تعزيز الخط الأمامي.

وقال ألفيش "إذا جاء نيمار فسيكون إضافة لأنه سيساعد ميسي كثيرا. في بعض الأحيان لا يكون هناك تبادل للمراكز وهو الأمر الذي ربما يجيده نيمار بشكل أفضل من لاعبين آخرين في الفريق"، وذلك أثناء حدث تجاري لشركة (أديداس) للملابس الرياضية.

واعتبر المدافع البرازيلي أن النجمين الأرجنتيني ومواطنه متفاهمين لأنه فضلا عن لعبهما في "مراكز مختلفة" فإنه من الأفضل دوما "أن يكون لديك نجمين بدلا من واحد وعندها يصبح فريقك لا يقاوم".

وأوضح "حينما تحظى بلاعبين جيدين، يتفاهمان بشكل أفضل ويلعبان في مراكز مختلفة. لا أعتقد أنه يمكن أن توجد مشكلة غياب التفاهم لأن نيمار فتى متواضع ولا يرغب في أن يكون نجما خارج الملعب".

ونفى أن تظهر على نيمار علامات "الفردية" لأنه في برشلونة "يتعين على كل لاعب أن يمنح 100%" مما هو مطلوب منه بغض النظر عن ظهوره في وسائل الإعلام.

وينتهي عقد نيمار مع سانتوس البرازيلي في يوليو/تموز 2014 ، لذا فبداية من يناير المقبل يحق له التوقيع على عقد مبدئي مع أي فريق والرحيل بعد المونديال دون حصول سانتوس على أي تعويض.

يشار إلى أن صحيفة (أو جلوبو) البرازيلية نشرت يوم الثلاثاء أن نيمار وقع بالفعل على وثيقة تعهد فيها بالانضمام لبرشلونة في يوليو/تموز عقب كأس القارات.