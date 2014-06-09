مشادات بين المتهمين والدفاع في قضية أحداث العنف بروض الفرج

طالب الدفاع المتهمين في أحداث العنف التي شهدتها روض الفرج، عقب فض اعتصامي رابهة والنهضة ، ومن بينهم المحامى ممدوح إسماعيل بقضية، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، إحالة 7 متهمين على الطب الشرعى لإصابتهم بطلقات نارية أثناء الأحداث لبيان إصابتهم وأيضًا إحالة أحدهم لطب الشرعي لإصابته بالجنون والذى قامت المحكمة بالسماح له بالخروج من القفص لإصابته بهذيان .

وهاجم المتهمون من داخل القفص دفاعهم، مشيرين إلى أنهم يماطلون فى القضية من سماع الشهود والعروض على الطب الشرعى وطلب أحدهم الفصل فى القضية الآن وحدثت مشادة بينهم داخل القفص فقالت لهم هيئة المحكمة نسقوا مع المحامين وانه لو تنازل الدفاع عن الشهود والاكتفاء بما جاء فى تحقيقات النيابة سوف نؤجلها آمد قليل لمرافعة ثم رفعت المحكمة الجلسة .

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.