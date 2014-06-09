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أفراح الفداغي .. أول عربية تفوز برئاسة نادي المرأة الدولي في موسكو

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أفراح الفداغي .. أول عربية تفوز برئاسة نادي المرأة الدولي في موسكو أفراح الفداغي .. أول عربية تفوز برئاسة نادي المرأة الدولي في موسكو

انتخب نادي المرأة الدولي في موسكو قرينة سفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية أفراح الفداغي رئيسة له، لتصبح أول امرأة عربية تترأس هذا النادي منذ تأسيسه عام 1978 .

وقالت الفداغي:إن “النادي الذي يضم قرينات السفراء الأجانب وسيدات مقيمات في العاصمة الروسية من مختلف الجنسيات، إضافة الى سيدات روسيات يهدف إلى تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وجمع الأموال لدعم الأنشطة الخيرية والتركيز على المشروعات التي تتعلق بالطفولة وكبار السن”.

وأوضحت أن النادي يهتم بتطوير التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات الرسمية في روسيا الاتحادية، معربة عن تقديرها لأعضاء النادي لمنحها هذه الثقة وانتخابها رئيسة له.

أعربت الفداغي عن فخرها لتمثيل المرأة في شكل عام والمرأة الكويتية والعربية في شكل خاص في رئاستها لهذا النادي.

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