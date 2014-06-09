«طيران الاتحاد» تقدم خصومات لموظفي شرطة دبي

أكد حارب مبارك المهيري نائب رئيس الشؤون التجارية بشركة الاتحاد للطيران، حرص الشركة بوصفها الناقل الوطني لدولة الإمارات على تقديم مزايا غير مسبوقة لخدمات السفر للقيادة العامة لشرطة دبي، وتوفير فوائد ومزايا وخدمات وعروض متميزة، وكذلك خصومات ما بين10 إلى 20%، وتشمل الخصومات جميع الموظفين وأسرهم، ويتم إصدار تذاكر السفر بموجب هذه الاتفاقية عن طريق وكالة دبي الوطنية للسفريات دناتا.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد للطيران، وقام اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وحارب مبارك المهيري، بتوقيع الاتفاقية بحضور اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط، ومن الاتحاد للطيران محمد الحكيم مدير تطوير الأعمال، ومهند جواد الهاشمي مدير المبيعات الحكومية.

وقال اللواء خميس مطر المزينة إن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائماً إلى دعم المؤسسات الوطنية والتعاون مع الناقل الوطني شركة الاتحاد للطيران، ومذكرة التعاون بمثابة نجاح كبير للطرفين وللتميز والريادة ولضمان مستويات الجودة والحرص على دعم الشركاء والاستفادة من الخدمات المتبادلة على كل الأصعدة.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية تسري لمدة عام واحد، تبدأ اعتباراً من يوم توقيع الاتفاقية، وتجدد لمدة مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل ثلاثين يوماً.