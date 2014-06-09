دفاع الشاعر لقاضى «محاكمة القرن»: حكمكم فى القضية سيؤثر على مصرلـ 100 سنة قادمة

أكد عصام البطاوى، الدفاع الحاضر عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى «محاكمة القرن»، أن حكم هيئة المحكمة فى هذه القضية سوف يؤثر على مصر لمدة 100 عام مقبلة ، نظراً لأهمية المتهمين والقضية على تاريخ مصر.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.