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مجلس الوحدة الاقتصادية يكرم أمين عام الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية

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مجلس الوحدة الاقتصادية يكرم أمين عام الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية مجلس الوحدة الاقتصادية يكرم أمين عام الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية


> قام السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتكريم المستشار إكرامى الزغاط أمين عام الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية، وذلك تقديرًا لجهوده فى مجال إدارة الموارد البشرية.

قالت الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية فى بيان لها اليوم، إن مجلس الوحدة الاقتصادية كرّم أمين عام الهيئة باعتباره من أكثر الشخصيات التى أثرت فى الوطن العربى فى السنوات الأخيرة.

وأضافت أن المستشار إكرامى الزغاط كان من ضمن مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة المكرمة من مجلس الوحدة الاقتصادية إلا أنه يعد الأصغر عمرًا من ضمن المكرمين، وأن المجلس أشاد بمجهودات الهيئة العربية فى إثراء إدارة وتنمية الموارد البشرية ومحاولة ربط الشعوب العربية فى برامج عدة قامت بها الهيئة.

وأكد المستشار إكرامى الزغاط أنه سيكمل مسيرة الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية فى البرنامج الذى بدأته مع الدول العربية وجنت أول ثماره فى مؤتمر الأربعاء الماضى الذى كان ضمن توصياته تنشيط الاقتصاد بين ولبنان، وإزالة العقبات فى تنفيذ الاتفاقات بين مصر ولبنان، وسوف تقوم الهيئة باستضافة دولة عربية جديدة فى نهاية الشهر الجارى، وأكد المستشار إكرامى الزغاط أنه فوجئ بهذا التكريم الذى لم يكن يتوقعه وأعرب عن سعادته بهذا التكريم وقال إنه تكليف وتحفيز لإكمال مسيرة الهيئة.

وأكد الزغاط أن مصر تحتاج لنا جميعا فى هذه الأوقات الصعبة وأن العمل هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة وتمنى لمصر الخير على يد الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى داعيًا من الله أن يوفقه فيما هو مقبل عليه.
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