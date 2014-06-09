مجلس الوزراء ينهي اجتماعه الأخير بعد ربع ساعة من انعقاده ويضع استقالته أمام الرئيس

أنهى مجلس الوزراء اجتماعه الأخير صباح اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس بعد ربع ساعة فقط من اجتماعه وضع خلاله خطاب الاستقالة لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد قرابة مائة يوم من تشكيلها.

> ويعد هذا الاجتماع للحكومة التي عقدت بكامل هيئتها عدا وزير الاتصالات باعتباره في مهمة خارجية أقصر اجتماع للحكومة منذ تشكيلها برئاسة محلب.

> وكانت حكومة محلب قد أدت اليمين القانونية أمام المستشار عدلي منصور في الأول من مارس الماضي وضمت ٣١ وزيرا ولم تشهد أي تعديل سوى دخول الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع خلفا للمشير عبد الفتاح السيسي عقب إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في السادس والعشرين من مارس الماضي وحلف صبحي اليمين في اليوم التالي.