الوزير يفتتح أعمال التطوير بمراكز شباب القلعة وعين الصيرة

يفتتح، بعد قليل، الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، أعمال تطوير مراكز شباب "القلعة وعين الصيرة والسيدة نفيسة".

وأوضح "ياسين" أن أعمال التطوير بمركز شباب السيدة نفيسة، شملت تزويد المركز بصالة ألعاب قوى، وملعب خماسى، وفيما يتعلق بمركز شباب عين الصيرة، فقد تم إنشاء ملعب خماسى، وتطوير كل من نزل الشباب، والمبنى الإدارى المتواجدة بداخله، بينما شهد مركز شباب القلعة تطوير حمام السباحة والملعب الخماسى والمدخل الرئيسى.

وأشار "ياسين" إلى أن تكلفة أعمال التطوير بهذه المراكز، جاءت من خلال مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والموارد الذاتية للمراكز، تطبيقا للقرار الخاص بقيام المراكز بالاستفادة من مواردها الذاتية فى تطوير الأنشطة والإنشاءات المتواجدة بها.

يذكر أن الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، قام مساء الاثنين الماضى، بافتتاح أعمال التطوير بمركز شباب روض الفرج، والذى تم تطوير الملعب المتعدد الأغراض به، وحمام السباحة، وصالة الأنشطة، واستراحة العائلات.

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