سلمى صباحي: «المتحرشين لازم يكون عقوبتهم الإعدام »

طالبت سلمى صباحى،نجلة المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى ، بإعدام كل من يدمر حياة انسانة، وذلك تعليقا على تعدد حالات التحرش فى ميدان التحرير مساء أمس.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك وتويتر”: “أشباه الحيوانات المتحرشين المغتصبين لازم تكون عقوبتهم الإعدام مش أقل من كده اللي يدمر حياة انسانه لازم يتعدم ويكون عبرة ﻷي مشوه نفسي يفكر انه يتعرض لواحده”.

من الجدير بالذكر أن ميدان التحرير كان شهد العديد من حالات التحرش بالفتيات مساء أمس مما دفع قوات الجيش للتدخل السريع لإخلاء الميدان.