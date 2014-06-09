أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفيرة السويد بالقاهرة : تنصيب السيسي رئيسا لمصر يفتح صفحة جديدة في تاريخها

Google+ Print
سفيرة السويد بالقاهرة : تنصيب السيسي رئيسا لمصر يفتح صفحة جديدة في تاريخها سفيرة السويد بالقاهرة : تنصيب السيسي رئيسا لمصر يفتح صفحة جديدة في تاريخها

سفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا سبار

قالت سفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا سبار إن “الاحتفال بالعيد القومي للسويد يتزامن مع تنصيب عبدالفتاح رئيسا جديدا لمصللبلاد وبهذا تفتح صفحة جديدة في تاريخها”، معربة عن تمنياتها للرئيس الجديد ولكل المصريين بمستقبل أفضل.
> وأضافت السفيرة السويدية – في كلمتها التي ألقاتها الليلة الماضية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي – أن “مصر ستشهد في السنوات المقبلة كثيرا من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة”، معربة عن ثقتها بأن مصر يمكن لها التغلب على هذه التحديات لأن الشعب المصري الذي لديه طموحات كبيرة يستحق مستقبلا أفضل.
> وأفادت بأن السويد مستعدة للعمل مع مصر كدولة صديقة وشريكة، مشيرة إلي أن الانتعاش الاقتصادي سيكون عنصرا مهما وكذلك الديمقراطية والتي يمكن أن تكون ناجحة فقط من خلال دعم المؤسسات بمعايير الديمقراطية والشفافية والمحاسبية التي تعمل على حماية المواطنين وحقوقهم الأساسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»