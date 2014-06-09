سفيرة السويد بالقاهرة : تنصيب السيسي رئيسا لمصر يفتح صفحة جديدة في تاريخها

قالت سفيرة السويد بالقاهرة شارلوتا سبار إن “الاحتفال بالعيد القومي للسويد يتزامن مع تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا جديدا لمصللبلاد وبهذا تفتح مصر صفحة جديدة في تاريخها”، معربة عن تمنياتها للرئيس الجديد ولكل المصريين بمستقبل أفضل.

> وأضافت السفيرة السويدية – في كلمتها التي ألقاتها الليلة الماضية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي – أن “مصر ستشهد في السنوات المقبلة كثيرا من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة”، معربة عن ثقتها بأن مصر يمكن لها التغلب على هذه التحديات لأن الشعب المصري الذي لديه طموحات كبيرة يستحق مستقبلا أفضل.

> وأفادت بأن السويد مستعدة للعمل مع مصر كدولة صديقة وشريكة، مشيرة إلي أن الانتعاش الاقتصادي سيكون عنصرا مهما وكذلك الديمقراطية والتي يمكن أن تكون ناجحة فقط من خلال دعم المؤسسات بمعايير الديمقراطية والشفافية والمحاسبية التي تعمل على حماية المواطنين وحقوقهم الأساسية.