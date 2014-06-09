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وصول جمال وعلاء مبارك أكاديمية الشرطة لحضور محاكمتهما فd «قضية القرن»

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وصول جمال وعلاء مبارك أكاديمية الشرطة لحضور محاكمتهما فd «قضية القرن» وصول جمال وعلاء مبارك أكاديمية الشرطة لحضور محاكمتهما فd «قضية القرن»

جمال وعلاء مبارك

وصل منذ قليل، جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى أكاديمية الشرطة، لحضور جلسة محاكمتهما بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية القرن».

وتستمع  المحكمة اليوم  لمرافعة دفاع المتهم إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق.

ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد، وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

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