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أطباء بريطانيون: السفر بالطائرة لا يشكل خطرا على الحامل حتى الأسبوع 37

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أطباء بريطانيون: السفر بالطائرة لا يشكل خطرا على الحامل حتى الأسبوع 37 أطباء بريطانيون: السفر بالطائرة لا يشكل خطرا على الحامل حتى الأسبوع 37

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

قال أطباء بريطانيون إن السفر بالطائرة "لا يشكل خطرا كبيرا" على النساء الحوامل والأجنة الموجودة في أرحامهن، حتى إذا سافرت الحامل قبل موعد ولادتها بثلاثة أسابيع.

وأشار الأطباء، من الكلية الملكية بلندن لأمراض النساء والولادة، إلى أن الحامل التي لا تعاني أي مشكلات تكون قادرة على السفر بالطائرة حتى الأسبوع 37، موضحين أن أكبر خطر يمكن أن تواجهه المرأة على متن الطائرة هي الولادة قبل الموعد المحدد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الأطباء إن المرأة الحامل لا يجب أن تخشى من تعرضها لمخاطر صحية جراء الماسحات الضوئية الخاصة بالأمن في المطارات أو انخفاض ضغط الأكسجين خلال السفر بالطائرة.

كما أوصى الأطباء الحوامل بعدم الشعور بالقلق حيال الإصابة بالدوار أثناء السفر أو التجلط الوريدي العميق طالما أنهن يتخذن الاحتياطات اللازمة، غير أنهم أكدوا أن الحوامل المعرضات لخطر الولادة المبكرة لأي أسباب يجب أن يتجنبن السفر بالطائرة منذ الأسبوع 32.

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