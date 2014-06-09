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بعد سيطرة الجيش الباكستاني على مطار كراتشي “طالبان” تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

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بعد سيطرة الجيش الباكستاني على مطار كراتشي “طالبان” تعلن مسؤوليتها عن الهجوم بعد سيطرة الجيش الباكستاني على مطار كراتشي “طالبان” تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

ارشيفية

أعلن الجيش الباكستاني فجر اليوم الاثنين، بعد ست ساعات من بدء الهجوم، استعادة السيطرة على “مطار جناح الدولي” في كراتشي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، منهيا بذلك واحدا من اخطر الهجمات التي تتعرض لها اكبر مدينة في البلاد.

وتم القضاء على المهاجمين العشرة جميعا، كما قتل في الهجوم 14 شخصا على الأقل، بينهم مدنيان وعناصر أمن، وقد نقلت جثثهم إلى مشرحة مستشفى جناح، المستشفى الرئيسي في كراتشي، كما أعلن الجيش.

بعد أن شن متمردون مدججون بالأسلحة الأحد هجومًا على مطار كراتشي الدولي في جنوب باكستان فحاصروا أكبر مطار في البلاد لساعات قبل أن يتمكن الجيش من سحقهم في عملية خلفت 24 قتيًلا على الأقل، بينهم المهاجمون العشرة.

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