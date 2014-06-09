شقيق محمد حسان يكشف حقيقة اتصاله بالسيسي لتهنئته بالرئاسة

هاجم وهبه حسان، شقيق الداعية السلفي المشهور محمد حسان، من سماهم بـ«الصغار الذين يتهجمون على الشيخ»، وقال: « ما نُسب للشيخ محمد حسان على المواقع الاجتماعية والإخبارية محض كذب وافتراء (في إشارة لاتصاله بالسيسي لتهنئته بالفوز بالرئاسة، ودعوته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية)، فالشيخ ساكتٌ فلا يُنسب إليه قول حتى تسمعه منه بأذنيك».

وقال «حسان» في صفحته على «فيس بوك»: «رسائل كثيرة لي اليوم عن خبر فوز السيسي، وتهنئه الشيخ له، أنا أقول لكل مغرد وكل واحد جلس على النت، من أجل تشويه صورة العلماءً اتق الله، وقال الشيخ مرارا وتكرارا لا تأخذوا عني إلا ما سمعتموه مني».

وتابع : «الأخوة الملتحين، يريدون التجريح في الشيخ، سبحان الله أسال الله أن يطهر قلوبهم جميعا، لأن القلب إذا مرض مرض الجسد كله».

وواصل: «الشبكة العنكبوتية لقيطة لا صاحب لها، ومن يريد نشر أي إشاعة، خاصة ولو كانت عن علماء ودعاة ذاع صيتهم الحسن بين الناس وجعل الله لهم القبول، ما عليه إلا أن يكتبها ويضغط موافق فتطيرٌ كلَ مطار، وهي في الأساس من كذابٍ أشر».

وأوضح أن: «ما نُسب للشيخ محمد حسان على المواقع الاجتماعية والإخبارية محض كذب وافتراء وكثيراً ما يقول الشيخ لا تسمعوا عني، بل اسمعوا مني، والشيخ ساكتٌ فلا يُنسب إليه قول حتى تسمعه منه بأذنيك».

وأشار شقيق حسان إلى أن «الحق واضح وضوح الشمس بشأن الأحداث الجارية، ولو أطلق العلماء للسانهم عنان الخوض في القيل والقال لهان العلم وفي هذا فساد كبير».