عرب يدشنون هاشتاج "طالما السيسى بالقصر هنصيف فى مصر"

دشن عدد من المواطنين العرب على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" "هاشتاج" جديدا تحت عنوان "طالما السيسى فى القصر هنصيف فى مصر"، احتفالًا بتنصيب عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر، معربين عن سعادتهم وارتياحهم بتوليه حكم البلاد، ونيتهم زيارة مصر فى أقرب فرصة لدعم السياحة، ومشاركة الشعب المصرى فرحته بعودة وطنهم مرة أخرى.

وقال مغرد سعودى الجنسية، "كم كنا ننتظر هذه اللحظة التى تكون فيها مصر فى قمة الفرحة والسعادة، لهذا سنأتى إليكم وسنشارككم الفرحة بإذن الله، ومبروك للشعب المصرى والله يكتب لهم الصالح ويديم عليهم الأمن والأمان".

وأضافت مغردة كويتية الجنسية، "من زمان كتير ما جيت على مصر والله اشتقنا لأجواء القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة، وأهل مصر الطيبين.. وألف مبروك يا سيسى وأسأل الله أن يوفقه لما فيه خير للإسلام ولشعب مصر الشقيق وبالتوفيق".

وأوضح مواطن سعودى الجنسية، أنه ألغى رحلته لتركيا، وعزم على القدوم لمصر، فى عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بجوها المعتدل وأماكنها الخلابة ونيلها العظيم.

وأكد أحد المشاركين وهو إماراتى الجنسية، "أن أهم شىء فى أى بلد هو الأمن لا تزدهر السياحة إلا فى بلد آمن، وكانت مصر آمن بلد عربى أزوره فى السابق"، متسائلًا: "فهل هذه الأيام ستعود؟"، وعلق مغردا "يا مصر يا بلاد المُزدهر، يامصر يا جنة المُقتدر..عدوك غاب واحتضر، صديقك عاش وانتصر".

وتابع مغرد أردنى الجنسية، " كم تمنيت هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ وطننا الحبيب مصر، لنعود إلى بيتنا الأخر، وسوف آخذ أولادى وأصدقاءى وآتى بهم إلى مصر.. ألف ألف مبروك لإخواننا المصريين وأسال الله العظيم أن يديم عزك يا مصر".

ومن جانب آخر رحب عدد من المواطنيين المصريين، بنية الأخوة الأشقاء زيارة مصر، ودعم الشعب المصرى، قائلين: "مصر بلدكم التانى تنور بيكم والشعب المصرى جميعًا يرحب بكم فأنتم الأشقاء والحلفاء يزداد الشرف بكم"، وقيامهم بنشر صور لعدد من الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر.