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مصدر بـ"الأنفاق": ندرس تنفيذ نفقين لتسيير مترو الهرم بدلا من واحد

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مصدر بـ"الأنفاق": ندرس تنفيذ نفقين لتسيير مترو الهرم بدلا من واحد مصدر بـ"الأنفاق": ندرس تنفيذ نفقين لتسيير مترو الهرم بدلا من واحد

كشف مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة تدرس تنفيذ نفقين لتسيير قطارات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو التى تمتد من حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة، وذلك بسبب طبيعة التربة فى هذه المنطقة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه يتم دراسة تنفيذ نفقين، بحيث يتم تسيير كل مسار فى نفق، بدلا تنفيذ نفق واحد للمسارين، لافتا إلى أنه سيتم استخدام أكثر من حفار من أجل سرعة تنفيذ المرحلة، وأنه متوقع طرح تنفيذها فى مناقصة بداية العام المقبل، بتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وقال المصدر إن تمويل هذه المرحلة عبارة عن قرض يابانى ميسر، وإنه يجرى حاليا الانتهاء من الدراسات والتصميمات الخاصة بتنفيذ تلك المرحلة من جانب الاستشارى اليابانى، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسات وطرح تلك المرحلة بين الشركات اليابانية بداية العام المقبل.

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