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وزير التعليم العالى: راض عن أدائى..وسأبقى إذا طلب "محلب" منى ذلك

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وزير التعليم العالى: راض عن أدائى..وسأبقى إذا طلب "محلب" منى ذلك وزير التعليم العالى: راض عن أدائى..وسأبقى إذا طلب "محلب" منى ذلك

أكد الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه راض عما قام به خلال الفترة الماضية منذ توليه المنصب بنسبة كبيرة، إلا أنه يوجد بعض الملفات والقضايا لم يتمكن من إنجازها، نظرا لأنها خارج إمكانياته.

وأوضح "الدجوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة استمرار المهندس إبراهيم محلب فى منصبه كرئيس للوزراء وطلب منه البقاء فى منصبه سيستمر فى منصبه لانه لا يقدر أن يرفض طلب المهندس إبراهيم محلب، نظرا لتقدير دوره خلال المرحلة السابقة.

أما فى حالة تولى شخصية أخرى لرئاسة الوزراء فأكد الدجوى: إذا عرضت عليه الوزارة سيختلف الأمر ومن المحتمل رفضه لتحمل المنصب مرة أخرى.

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