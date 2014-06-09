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عين شمس: التعاقد مع جهة سيادية لتركيب كاميرات مراقبة تغطى الجامعة

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عين شمس: التعاقد مع جهة سيادية لتركيب كاميرات مراقبة تغطى الجامعة عين شمس: التعاقد مع جهة سيادية لتركيب كاميرات مراقبة تغطى الجامعة

قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه تم التعاقد مع جهة سيادية لتركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة لتغطى الحرم الجامعى الثانى لكليات التجارة والألسن والصيدلة وطب الأسنان قبيل بدء العام الدراسى المقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن ذلك يأتى فى إطار استكمال المنظومة الأمنية للجامعة واستعدادا للعام الدراسى المقبل.

جدير بالذكر أن تكلفة كاميرات المراقبة التى تم تركيبها بالحرم الجامعى الرئيسى بلغت تقريبا نحو 5 مليون جنيه.

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