"الزراعة": عرض مومياوات أثرية محنطة بالمتحف الحيوانى الجديد

قال الدكتور عصام البطاوى مدير حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه جار استكمال إنشاءات المتحف الحيوانى الجديد، بعرض أكثر من 2500 حيوان محنط يضم معرضاً للحيوانات المحنطة، والهياكل العظمية، وأدوات لعرض دورة حياة الحيوانات، فى صورة فيديو، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المومياوات الأثرية والتى يصل عمر بعضها إلى 300 عام قبل الميلاد، ومن المقرر أن تنتهى تلك الأعمال ويكون جاهزاً للافتتاح خلال أسابيع.

وأكد مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، والدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بإعادة مخطط متحف المحنطات بحديقة الحيوان بخطة مستقبلية، تستهدف إعادة الشىء لأصله بما يحقق الأصالة لمقتنيات الحدائق بمختلف المحافظات، مؤكدا أن تطوير المتحف الحيوانى بالحديقة نفذته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والذى يضم عددا من المقتنيات المتحفية التى تعد ثروة ثقافية، تزيد من الإيرادات المالية المتوقعة للحديقة الفترة المقبلة.