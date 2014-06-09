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على جمعة: الشيعة يكذبون لنصرة مذهبهم

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على جمعة: الشيعة يكذبون لنصرة مذهبهم على جمعة: الشيعة يكذبون لنصرة مذهبهم

لفت الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، فى حلقة الأمس الأحد، من برنامج "والله أعلم"، أن هناك 3 مذاهب رئيسية السنة والإباضية والشيعة وأن أكثر المسلمين على مذهب أهل السنة ويمثلون ما يقرب من 90% وهذا من الناحية العقائدية، كما أن هناك 85 مذهبا من الناحية الفقهية، مشيرا إلى أن هناك 5 نقاط رئيسية نختلف فيها كأهل سنة مع الشيعة، أولها تحريف القرآن .

وأضاف مفتى الجمهورية السابق، أن الأمر الثانى هو تكفير الصحابة وسبهم، والأمر الثالث هو مبدأ التقيَّة، مشيرا إلى أن الشيعة يلجئون إلى الكذب للخروج من أجل نصرة مذهبهم، مؤكدًا أننا نحن أهل السنة لا نكذب لا فى ضغط ولا غيره، والأمر الرابع الذى بيننا وبينهم هو عصمة الأئمة، والأمر الخامس يعتقد الشيعة بعقيدة "البداء" والتى تعنى أن الله سبحانه وتعالى قد قضى شيئًا ثم غير رأيه وتراجع عن قضائه، وحينما نواجه علماء الشيعة بكل هذا الآن يقولون إنهم لا يفعلون هذه الخمسة حتى ولو كان سابقيهم فعلوها فهم قد أخطئوا .

كما ذكر جمعة، أننا فى أدركنا أن الطائفية هى لعبة سياسية قد ينشأ منها دم، ولذلك فنحن نحارب الطائفية، وأن هناك من يقوم بإشعال الفتن داخل مصر رغبة منه فى الانقسام وإحداث الوقيعة، وفصّل الحادثة التى وقعت وقتل فيها "حسن شحاتة"، وأن هذا الرجل لم يكن شيعياً ولم يكن متبعاً لأهل السنة، وإنما كان يختلق أشياء لا يرضى بها أهل السنة ولا الشيعة مثل أن من يفطر فى رمضان يوما فعليه قضاءه 18 يوماً وأنه قد حبس فى قضية جنائية فى خصومة على بيت ولم يكن بسبب سبه للصحابة.

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