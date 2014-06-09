"الرى": انتهاء صيانة السد العالى واستعدادات السنة المائية الجديدة

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بالسنة المائية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالى، وخزان أسوان، كما تم إعلان تشكيل لجنة إيراد النهر التى تضم رؤساء الهيئات والقطاعات المعنية برصد وتسجيل، ومتابعة موسم فيضان النيل سنويا.

وأشار عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الاجتماعات ستكون بصفة أسبوعية على أن تبدأ أول اجتماعاتها نهاية الأسبوع المقبل، حيث تقوم بمراجعة تقارير الأرصاد الجوية، وصور الأقمار الصناعية التى يقوم بتحليلها على مدار الـ24 ساعة مركز التنبؤ بالفيضان الموجود بالوزارة، وكذلك المركز التابع لقطاع مياه النيل المسئول عن تلقى تقارير يومية، وأسبوعية من بعثات الرى المصرى بالسودان، وأوغندا.

وكشف أن اللجنة تستقبل تقارير بعثات الرى التى تقوم بتقييم الموقف المائى للبلاد ومعدلات سقوط الأمطار، وتوقعات الإيراد المائى الواصل لبحيرة ناصر من هذه الأمطار، حيث تتراوح رحلة المياه من أعالى النيل وحتى البحيرة ما بين 10 أيام أو أسبوعين، حسب سرعة وحجم المياه، فى إشارة إلى قيام اللجنة بمناقشة التوقعات والسيناريوهات المعدة سلفا للفيضان والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد وعلى طول المجرى لضمان التوزيع العادل للمياه طبقا للاحتياجات المائية.