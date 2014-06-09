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باعة جائلون: مستعدون للتعاون مع المحافظة لإعادة المظهر الجمالى للعاصمة

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باعة جائلون: مستعدون للتعاون مع المحافظة لإعادة المظهر الجمالى للعاصمة باعة جائلون: مستعدون للتعاون مع المحافظة لإعادة المظهر الجمالى للعاصمة

طالب أحمد حسبن نقيب الباعة الجائلين بمحافظة القاهرة القائمين على تنفيذ الباكيات التى خصصتها لهم المحافظة خلال الشهور الماضية بشارع الجلاء بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بالانتهاء سريعا منها، موضحا أن الباعة على استعداد للتعاون مع المحافظة بالمساهمة فى بناء وتشييد الوحدات على نفقتهم الخاصة إذا تطلب الأمر لذلك.

وأضاف نقيب الباعة الجائلين فى تصريحات لليوم السابع أن الباعة على أتم استعداد للمساعدة فى إنهاء أزمة الباعة المتواجدين بالشوارع الرئيسية بالعاصمة، فضلا عن مساعدة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى إعادة المظهر الجمالى والحضارى للعاصمة.

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