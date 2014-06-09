"الأزهر": غرفة عمليات بمشاركة الأمن لتسهيل استدعاء القوات إلى اللجان

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن هناك تنسيقا أمنيا لحماية المراقبين فى امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أنه رغم الانشغال أمس الأحد، بتأمين مراسم تنصيب الرئيس من قِبَل الشرطة، ورغم الإجازة، إلا أنه كان فى نفس توقيت حلف اليمين اجتماعا بالمشيخة مع قيادة أمنية رفيعة المستوى وتم الاتفاق على تعزيز التواجد الأمنى وتصعيد الإجراءات المتبعة ضد البلطجية الذين يعتدون على المراقبين.

وأضاف شومان فى تصريحاتٍ صحفية، أنه تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بمشاركة أمنية فى قطاع المعاهد لتسهيل استدعاء قوات الأمن إلى اللجان إذا لزم الأمر، وسيتم اعتبار من يمتنعون عن تسليم أوراق الإجابة أو يقومون بتمزيقها راسبين فى المادة، مع استمرار تشكيل لجان خاصة لأى لجنة يحدث بها غش جماعى، وعلى هؤلاء انتظار أخبار غير سارة.