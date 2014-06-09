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اختتام برنامج مهارات الأبناء في التعامل الإيجابي مع الآباء

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اختتام برنامج مهارات الأبناء في التعامل الإيجابي مع الآباء اختتام برنامج مهارات الأبناء في التعامل الإيجابي مع الآباء

    اختتم معهد التنمية الاسرية العالي للتدريب في مدينة حائل بالتعاون مع جمعية تيسير الزواج ورعاية الاسرة (وفاق) برنامجه المميز (مهارات الابناء في التعامل الايجابي مع الآباء) وهو من إعداد المدربين المعتمدين في المعهد ( المدرب أ / أحمد بن عبدالرحمن الملا والمدرب أ / صالح بن عبد العزيز التيسان.

وذلك ضمن برامج المعهد المشتركة مع الجمعيات واللجان الخيرية في مناطق المملكة المتعددة.

افتتح البرنامج بحضور مدير جمعية وفاق الشيخ عادل الرديعان ومشاركة 16 متدربا 23 متدربة من المهتمين بالشأن الأسري ومن مستويات علمية ووظيفية متنوعة.

أقيم البرنامج في قاعة الجمعية على مدى 3 أيام وبواقع 12 ساعة تدريبية ونفذه المدرب أ / صالح بن عبدالعزيز التيسان . وقد هدف المعدون للبرنامج من خلال بنائه لمجموعة من الأهداف التربوية، وقد كان من محاور البرنامج:

-مكانة بر الوالدين في الشرع المطهر.

-قصص ومواقف من بر الوالدين قديما وحديثاً.

-حقوق الوالدين في الشرع (الواجبات، المستحبات، الادبيات، الذوقيات )

-بناء شخصية الابن الايجابية تجاه والديه.

-مهارات التواصل الايجابي مع الوالدين.

-وسائل كسب التأييد من الوالدين.

-كيف يتحكم الابن في انفعالاته أثناء تعامله مع والديه.

وفي نهاية اليوم الثالث وزعت الشهادات والهدايا على المشاركين، وستقوم الجمعية بإعداد خطة لتنفيذه في المدارس والمعاهد والجامعات.

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