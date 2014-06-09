40 موهوباً يشاركون في «موهبة جامعة المؤسس» في مساري الطب والهندسة

انطلقت أمس الأحد فعاليات برنامج موهبة الصيفي 2014م الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع (موهبة)، وبمشاركة 40 طالباً موهوباً من جميع مناطق المملكة في مساري الطب والهندسة.

ويشمل البرنامج الذي يستمر 20 يوماً دورات تدريبية وورش عمل علمية ومهارية مكثفة، حيث خصصت الفترة الصباحية للجوانب العلمية في المسارين (العلوم الطبية الحيوية) و(الهندسة الكهربائية) بواقع 28 دورة تدريبية علمية، فيما خصصت الفترة المسائية للدورات التدريبية في مجالات تطوير الذات والمهارات الشخصية بواقع 18 دورة تدريبية، وتهدف إلى إثراء الطالب الموهوب وتنمية قدراته في الحوار والاتصال والتعبير.

وشهد مساء السبت اكتمال عدد المشاركين في البرنامج من الطلاب الموهوبين، وتم تنظيم لقاء تعريفي "يوم تهيئة" للمشاركين بحضور بعض أولياء الأمور، وقدم رئيس برنامج موهبة الدكتور مسعود القحطاني نبذة تعريفية عن البرنامج والمسارات العلمية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية، كما تعرف الطلاب على المدربين العلميين والمشرفين والإداريين، وشاهدوا فيلماً وثائقياً عن البرنامج الذي تم تنظيمه العام الماضي، عقب ذلك وزعت حقائب على الطلاب تحتوي على كتب مختلفة منها التدريبية والمهارية والعلمية.

وقال الدكتور القحطاني إن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية للطالب الموهوب على المستوى العلمي في المجال الطبي والهندسي، وكذلك على مستوى المهارات الشخصية، والسعي إلى تحقيق الطموحات المرسومة لبناء مستقبل يعتمد على المواهب والقدرات الفكرية المتميزة، وتوجيه الطلاب إلى احتياجات المجتمع في العلوم التطبيقية، وتنمية قدراتهم المعرفية والمهارية، كما يسهم في اكتشاف المبدعين والاهتمام بمواهبهم وتطوير قدراتهم، إذ ان البرنامج وغيره من البرامج التي ترعاها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع بالتعاون مع جهات تعليمية مختلفة تهدف إلى رسم خارطة الموهبة والإبداع في المملكة والاستفادة من الشباب السعودي للنهضة العلمية والمعرفية والابتكارية.