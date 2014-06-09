«جامعة الإمام» تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد

تستضيف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اجتماع المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، بعد موافقة المقام السامي الكريم على مقترح الرئيس الباكستاني الرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية ممنون حسين بعقد اجتماع (المجلس الأعلى للجامعة) في رحاب جامعة الإمام برئاسة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير الجامعة بصفته نائباً للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية.

ويأتي عقد الاجتماع بناء على مقترح الرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد وموافقة المقام السامي على تعيين الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل نائباً للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، وتقديراً لهذا الموقف ولما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من جهود لدعم الجامعة، وتعبيراً عن الرضا والتقدير لما أحدثه الدكتور أبا الخيل من نقلة نوعية في برامج الجامعة وتطوير أدائها ودعمها بالكوادر العلمية المتخصصة، فقد اقترح الرئيس حسين عقد الجلسة القادمة للمجلس في الرياض، والتي ستكون في الرابع من شهر رمضان المبارك.

وعبر الدكتور أبا الخيل عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين على ثقته الكريمة وعلى دعمه المتواصل للمؤسسات الإسلامية والعلمية في جميع أنحاء العالم وبالأخص الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد التي تمثل نموذجاً للمؤسسة العلمية المتميزة، وللتعليم الإسلامي المعتدل، كما تمثل نموذجاً للتعاون الإيجابي بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، وأن هذه الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد تقدر هذا الموقف النبيل من حكومة خادم الحرمين، معرباً عن شكره للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد على ثقته بتكليفه برئاسة اجتماع المجلس الأعلى للجامعة، وتشريف جامعة الإمام باستضافة هذا الاجتماع.