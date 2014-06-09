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مستشفى الأمن بالدمام يجري 100 عملية للسمنة المفرطة

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مستشفى الأمن بالدمام يجري 100 عملية للسمنة المفرطة مستشفى الأمن بالدمام يجري 100 عملية للسمنة المفرطة

    أنهى مستشفى قوى الأمن بالدمام بنجاح أكثر من 100 عملية من عمليات السمنة المفرطة واختلفت الحالات بين تحويل المسار، التكميم، وعمليات الفتحة الواحدة وباستخدام أحدث التقنيات ومن ضمنها المنظار الثلاثي الابعاد وأشرف عليها فريق طبي متميز و ذو خبرات وامكانات عالية بقيادة الدكتورة حنان الغامدي المدير التنفيذي لشؤون الطبية والفنية واستشاري جراحة المناظير والكبد والقنوات المرارية، وباستخدام أحدث الأجهزة بالمنطقة.

وأكدت الدكتورة حنان الغامدي بأنه تم إجراء أكثر من 100 عملية مختلفة للسمنة المفرطة منها بمنظار الفتحة الواحدة الذي يتميز بفتحة واحدة لا يتعدى طولها 2 سم إلى 1.5 سم أي بدلا من عمل شقوق كبيرة على الجسم، وكذلك تحويل المسار والتكميم لمرضى السمنة المفرطة.

وذكرت الدكتورة حنان أن العمليات تختلف من مريض إلى آخر فمثلا عمليات تحويل المسار (والتي يتم فيها تصغير المعدة وتحويل مسار الأكل عن طريق الأمعاء) ينصح بها (أصحاب الاوزان الكبيرة جداً أو من لديه مرض مزمن ناتح عن السمنة المفرطة).

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