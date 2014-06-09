«الخدمة المدنية»: اختبار 548 متقدماًً على وظائف القانون في 20 شعبان

دعت وزارة الخدمة المدنية (548) مواطناً من المتقدمين لوظائف القانون والذين قاموا بتسجيل بياناتهم على برنامج (جدارة 3) لإجراء الاختبارات الوظيفية التي ستعقد يوم الأربعاء 20/8/1435ه.

وأوضحت الوزارة أن الاختبار يقيس بعضاً من الأبعاد منها: القانون التجاري، والقانون الدولي العام، والقانون الإداري والجنائي، وكذلك قوانين المرافعات، والقانون الدولي الخاص والمدني، وقانون العمل والفقه الإسلامي، مؤكدة على المتقدمين إحضار أحد الإثباتات التالية: أصل الهوية الوطنية، أصل رخصة القيادة، أصل جواز السفر.

وأضافت أن المخالفات التي تمنع المتقدم من الدخول للاختبار هي: عدم إحضار إثبات الهوية المعتمدة، عدم الحضور في الوقت المحدد لدخول الاختبار، استعمال الجوال داخل قاعة الاختبار يعد مخالفة يترتب عليها إلغاء الاختبار، سوء السلوك مع أعضاء اللجنة أو الزملاء المختبرين، التدخين في أي مرفق من مرافق مقر الاختبار، علماً بأن مقرات الاختبارات في مدينة الرياض والدمام سيكون في فرع الوزارة، أما في جدة فسيكون في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.