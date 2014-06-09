حملة على المطاعم ومحلات الأغذية في الجبيل

بدأت بلدية محافظة الجبيل في تنفيذ حملة رقابية على جميع مراكز البيع ومحلات المواد الغذائية والمطاعم للتأكد من صلاحية المعروض وسلامته، ونفذ الحملة قسم الرقابة الشاملة - بإشراف ومتابعة رئيس البلدية المهندس نايف الدويش، وذكر الدويش بأن هذه الحملة نفذت بتوجيه من الأمين، وهي دورية وتسبق فصل الصيف عادةً، وتهدف للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق المحلات للاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة العاملين صحياً ومناسبتهم للعمل في مجال الأغذية.

وشدد الدويش على جميع المطاعم والبقالات والمراكز التجارية الالتزام بتعليمات البلدية والبلدية بتطبيق اقصى العقوبات.