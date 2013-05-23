رزان تصور كليب عالمي مع مصري

انتهت رزان مغربي من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Breaking me down" وهي عبارة عن دويتو مع الفنان المصري عمرو المليجي .

الأغنية باللغة الأجنبية من نوع "Dub Step" وهي أول أغنية من أصل عربي.

ومن المقرر صدور الكليب نهاية الشهر الجاري .

الأغنية كتابة وتلحين عمرو المليجي وتوزيع شريف الوسيمي.

وقد تم التصوير في مصر حيث استمر ليومين متواصلين تحت اشرف المخرج الشاب كريم محمد .

تدور أحدث الكليب في إطارٍ راقص يعكس حالة الحب الذي يعيشه أي شخصين والذي لا يخلو من المشاكل في بعد الأوقات.

يذكر ان رزان انتهت تماماً من تصوير مشاهدها في مسلسل " حكاية حياة " مع غادة عبد الرازق .