«تعليم الرياض» يعلن حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

اعتمد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المُكلف محمد بن عبدالله المرشد حركة النقل الداخلية لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف الإدارية (بنين، بنات) للعام الدراسي 1434 / 1435 ه. وأوضح مُساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر أن إجمالي من تقدم لحركة النقل الداخلية لهذا العام (18392) موظفاً من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وبلغت نسبة من تم نقلهم أو توجيههم في الحركة إلى مدارس إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض 47%، مشيراً إلى أن نسبة من تم نقلهم على الرغبة الأولى بلغ (39%) وعلى الرغبة الثانية بلغ (8%)، وعلى الرغبة الثالثة بلغ (22%), مضيفا أن الإدارة تسعى إلى ما فيه راحة كُلّ من يعمل فيها، لتحقيق مستوى جيد من الاستقرار النفسي والبدني، يكون خير مُعين على أداء رسالتهم، وحسن عطائهم. من جهته أفاد مدير إدارة شؤون المعلمين خالد بن علي القحطاني أن الإدارة حريصة على الشفافية والدقة, والتيسير والتسهيل, ولذا فقد مَكنت الإدارة الكترونياً جميع من تقدم في حركة النقل الداخلية لهذا العام من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية (بنين، بنات) من الاستعلام عن الحركة, أو طلب المقارنة مع طالب نقل آخر, أو الاعتراض على الحركة وفق خيارات متعددة, من خلال الخدمة الالكترونية (فتحديث البيانات وحركة النقل الداخلي, ثم نتيجة الحركة) عبر بوابة الرياض التعليمية, على الرابط: http://www.riyadhedu.gov.sa

وأوضح أن الآلية المتبعة في من تم نقلهم أو توجيههم تكون الكترونية, ويتم تنفيذ المباشرة وإخلاء الطرف من قبل مدير أو مديرة المدرسة عبر بوابة الرياض التعليمية, وهي على النحو التالي: (من تم نقلهم داخلياً (داخل قطاع النقل) فيجب إخلاء الطرف من المدرسة السابقة؛ ومن ثم المُباشرة في المدرسة الجديدة، ويتم حفظ أصل المباشرة وإخلاء الطرف في ملفه/ ا داخل المدرسة، من تم توجيههم من المنقولين خارجياً بين القطاعات التابعة لإدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض فيجب إخلاء الطرف من المدرسة السابقة؛ ومن ثم المُباشرة في المدرسة الجديدة، ويتم حفظ أصل المباشرة وإخلاء الطرف في ملفه داخل المدرسة، من تم توجيههم من المنقولين خارجياً من خارج إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض فيجب المباشرة في المدرسة الموجه إليها, ويتم حفظ أصل المباشرة وإخلاء الطرف في ملفه أو ملفها داخل المدرسة, علماً أن من تم إرسال إخلاء طرفه عن طريق إدارته السابقة (رسمياً) ستتولى إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض استكمال إجراءاته، أن تكون أعمال المُباشرة وإخلاء الطرف للمنقولين أو الموجهين في الحركة إلى المدارس مُتاحة من تاريخ 17 / 8 / 1435ه، وخلال الثلاثة أيام الأولى من بداية الفصل الدراسي الأول 28 / 10 / 1435ه.