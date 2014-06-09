متوسطة المعتصم تكرِّم المتقاعدين والمتميزين

الرياض - بكر هذال

بحضور مدير مكتب التربية والتعليم بغرب الرياض الأستاذ فهد بن فرج الصقيه ومشرفي المكتب أقام مدير متوسطة المعتصم الأستاذ منصور بن صالح الشلهوب حفلا لتكريم المتقاعدين والمتميزين ومن ضمنهم الأستاذ فهد بن محمد المعيلي، والأستاذ محمد حمد الغانم، والأستاذ حسن الحازمي، وتكريم بقية الزملاء المتميزين.

وقد بدأ الحفل بكلمة لمدير مكتب التربية والتعليم بغرب الرياض، ثم كلمة لمدير المدرسة الأستاذ منصور الشلهوب، بعد ذلك تسلّم المكرمون والمتميزون الدروع، وتم التقاط الصور الجماعية التذكارية. وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة وسط أجواء أخوية وألفة ومحبة تدل على ترابط أعضاء إدارة المدرسة في سبيل ما يحقق الهدف المنشود في تنشئة الأجيال على المبادئ والقيم الشريفة التي تخدم مصلحة الأجيال والبلاد.