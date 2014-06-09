أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية

أكدت أمانة الرياض مواصلة أعمال الحملة التصحيحية على المنشآت العاملة في تصنيع وتسويق وبيع المنتجات الغذائية والتي تستمر طوال شهر شعبان الجاري 1435ه لتشمل كافة أحياء العاصمة الرياض وفق خطة زمنية وآليات متكاملة لتحقيق الرقابة على كافة المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة الرياض المهندس محمد مؤمن، أن الحملة التصحيحية الثالثة التي يتم تنفيذها بناء على توجيهات أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، تهدف للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الحملتين الأولى والثانية واللتين حققتا نتائج متميزة في التصدي للمخالفات التي تهدر المستهلكين للمنتجات الغذائية وسط ترحيب وتفاعل ودعم ومساندة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض والتأكد من التزام كافة المطاعم والمطابخ والمخابز والملاحم ومحلات بيع الأسماك والطيور وكذلك محلات بيع الخضر والفاكهة ومصانع ومحلات بيع الحلويات وغيرها من المنشآت الغذائية؛ بتطبيق الاشتراطات الصحية في جميع مراحل تصنيع وإعداد وتخزين وبيع وتوزيع المنتجات، تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشآت مخالفة لهذه الاشتراطات والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.

ولفت مدير عام صحة البيئة بأمانة الرياض أن الآلية التنفيذية للحملة تحقق أكبر قدر من التنسيق بين الأمانة والبلديات في تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على كافة الأحياء التابعة للبلديات وبمتابعة فنية من أمانة منطقة الرياض، بما يحقق الدقة والحزم في تطبيق الإجراءات الفورية بحق المنشآت المخالفة. وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض بجهود الأمانة في مجال الرقابة الصحية على المطاعم مطالبين باستمرار هذه الحملات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.