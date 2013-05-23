ما تأثير المخدرات على القدرة الجنسية؟

أكد دكتور حسين غانم أستاذ الأمراض التناسلية والذكورة بكلية طب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة العلمية لجمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية، أن هناك دراسة للمركز المصرى لمكافحة الإدمان، تشير إلى أن استخدام المخدرات وصل إلى 8%، أما عن الترامادول فبالرغم من عدم توفر إحصائيات مؤكدة، فالأغلب أن انتشاره يفوق هذه الإحصائيات بكثير بناء على زيارات المرضى للعيادات والأخبار المتكررة عن ضبط عشرات الملايين من الأقراص المهربة.

وأوضح دكتور حسين غانم، مفعول المخدرات المختلفة وتأثيرها على الإنسان، قائلا إن الحشيش والبانجو يؤديان إلى انخفاض فى هرمون الذكورة، ففى البداية يعتقد المدمن خطأ أن أداؤه أفضل، وأن أعصابه أهدأ للاستمتاع بالجنس، لكن مع الاستمرار فى الاستخدام يضعف الأداء الجنسى، أما عن مادة الماكس فورت (الامفيتامين) فعكس الحشيش هى منشط عام يؤدى إلى إفراز مادتى النورادرينالين والدوبامين فى الجسم، ويسبب إفراز النورادرينالين بكثرة تقلص الشرايين بالأعضاء التناسلية، وهو ما يؤدى إلى فقدان الانتصاب وعلى المدى البعيد فقدان الاهتمام بالجنس عامة.

كما أشار دكتور حسين غانم، إلى أن الكوكايين أيضا يؤدى إلى إفراز مادة الدوبامين فى الجسم، ويؤدى إلى تقلص الشرايين على المدى القصير مع زيادة الرغبة، ولكن على المدى البعيد يؤدى إلى عجز جنسى، وتأخر ثم فقدان القذف، أما عن المورفين والهروين فهى مهدئات أقوى من الحشيش، و تؤدى أيضا إلى انخفاض فى هرمون الذكورة وانخفاض الرغبة الجنسية والشعور بالاسترخاء، وتؤدى إلى تأخر القذف، أو انعدام القذف وتنتهى بعجز جنسى.