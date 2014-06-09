إسرائيل ترصد 100 مليون شيكل لاستقطاب يهود أوروبا وخاصة الأوكرانيين

ذكرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم خلال العامين القادمين، إنفاق 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) بغرض إقناع اليهود القاطنين في أوكرانيا وباقي الدول الأوروبية غير الغنية بالهجرة إلى إسرائيل.

وقالت الصحيفة فى تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد، أن خطة خاصة في هذا الصدد، سوف تعرض على مجلس الوزارء الإسرائيلى خلال الاسابيع القليلة القادمة للموافقة عليها بهدف تحفيز اليهود الأوروبيين وخاصة الذين يعيشون في أوكرانيا على الهجرة إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطة، التي وضعتها وزارة استيعاب المهاجرين ومن المنتظر أن يصوت عليها مجلس الوزراء قريبًا، ترمي إلى تقديم حوافز مالية ونشر جهود التوعية لاستهداف اليهود الذين يشعرون بأنهم أقل أمنا ويفكرون في تغيير موطنهم بسبب ارتفاع نبرة التيارات المضادة للسامية والانكماش الاقتصادي في أوروبا.

ونوهت الصحيفة إلى أن الهدف من الخطة هو إقناع هؤلاء المهاجرين المحتملين بجعل إسرائيل وجهتهم بدلًا من أى بلد آخر وسيتم الانفاق على الخطة من التبرعات التي تم جمعها بالفعل من قبل الصندوق القومي اليهودي.

وأضافت الصحيفة أن حكومة إسرائيل قررت تأسيس وكالة خاصة من أجل تشجيع هجرة اليهود من أوروبا إلى إسرائيل، موضحة أن هذه الوكالة ستضم مندوبين عن المؤسسات الصهيونية النشطة بالفعل في أوروبا، مثل الوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي.

كما ستعمل الوكالة على نشر الثقافة اليهودية واجراء لقاءات للتعرف على نظام سوق العمل في اسرائيل، ومن المنتظر انفاق 70 مليون شيكل على هذه الأهداف من قبل وزارة الهجرة والاستيعاب الاسرائيلية.

كما ستذهب هذه النفقات أيضًا إلى دفع أجور موظفي الوكالة المستقبلية ونفقات مكاتبها في الدول الأوروبية المعنية.