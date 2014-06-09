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محافظة مطروح تحتفل بتنصيب ” السيسي ” بإطلاق ألعاب نارية في عرض البحر

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محافظة مطروح تحتفل بتنصيب ” السيسي ” بإطلاق ألعاب نارية في عرض البحر محافظة مطروح تحتفل بتنصيب ” السيسي ” بإطلاق ألعاب نارية في عرض البحر

شهد كورنيش مدينة مرسى مطروح في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد احتفالات محافظة مطروح بتنصيب الرئيس عبد الفتاح بإطلاق 2000 طلقة ألعاب نارية في عرض البحر في المنطقة الممتدة من شاطئ رومل شرقا وحتى شاطئ الغرام غربا حيث أضاءت الألعاب النارية بألوانها المختلفة السماء وسط ابتهاج المواطنين .

وقد تابع الاحتفالات المئات من المصطافين وأهالي مطروح المتواجدون على الكورنيش بحضور اللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية

وقال اللواء يعقوب الإمام أنه تم إطلاق 2000 طلقة ألعاب نارية في عرض البحر لأول مرة في مطروح لكي يتمكن مشاهدتها أكبر عدد من المواطنين وذلك ابتهاجا بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتقال البلاد لمرحلة البناء.

وأكد أن المحافظة لم تتحمل من ميزانيتها أي مبالغ في هذه الألعاب النارية حيث أنها جاءت إهداء من أحد المستثمرين.

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