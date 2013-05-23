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أطباء: أساليب سهلة للتنفس أثناء الوضع يجب إتباعها

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أطباء: أساليب سهلة للتنفس أثناء الوضع يجب إتباعها أطباء: أساليب سهلة للتنفس أثناء الوضع يجب إتباعها

أوضح الدكتور عمرو حسن مدرس أمراض النساء والتوليد طب القصر العينى جامعة القاهرة، بعض النصائح التى إذا اتبعتها السيدة أثناء الوضع سهلت عليها عملية التنفس، مضيفا أنه قد يكون من المفيد ممارسة تقنيات وإستراتيجيات الاسترخاء خلال فترة الحمل لاستخدامها بفعالية أثناء المخاض والولادة.

كما نصح بتقنيات التنفس التالية:

• فكرى فى مسألة تريح أعصابك، ولتكن كلمة مثل "استرخاء"، كرريها بتمهل وأنت تستنشقين الهواء ثم تخرجينه، أرخى جميع عضلات جسمك، وانسى توترك، فيما تخرجين الهواء من رئتيك ركزى على العضلات التى تنقبض عادة لديك فى لحظات التوتر، وانتبهى أكثر للزفير، لأن الشهيق يأتى بسهولة.

• كما يمكنك العد أثناء التنفس، عدى ببطء وهدوء حتى الرقم ثلاثة أو أربعة "أو أى عدد تكونين مرتاحة فى الوصول إليه"، فيما تستنشقين الهواء، وأعيدى الكرة مرة ثانية عند الزفير، قد تجدين أنه من الأسهل استنشاق الهواء أثناء العد حتى الرقم ثلاثة والزفير أثناء العد حتى الرقم أربعة.

• حاولى استنشاق الهواء من أنفك وإخراجه من فمك، أرخى فمك تماماً، وأنت تخرجين النفس ببطء، كررى العملية نفسها مرة أخرى، ويجد العديد من النساء أن إخراج صوت أثناء الزفير مثل "آه" يساعدك فى التنفس، اشربى القليل من الماء ما بين الانقباضات لتتجنبى جفاف فمك.

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مصر 365