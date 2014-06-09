نيشان للمصريين: هنيئاً لكم السيسى..وإصراركم على ديمقراطيتكم أثمر‎

هنأ الإعلامى اللبنانى نيشان، المصريين بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً لمصر لأربعة سنوات قادمة.

وقال نيشان عبر تغريدة بحسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»:«في لبنان مُصِرّون على ديمقراطيّتنا ولا رئيس لنا .. في مصر إصرارهم على ديمقراطيّتهم أثمر فأنصَرهم! .. هنيئاً للمصريين فخامته ولتُسَرّ مصر برئيسها».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية، أمس الأحد، بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور الرئيس السابق عدلى منصور وأعضاء المحكمة، وعقب ذلك تسلم مهام الرئاسة رسمياً بقصر الاتحادية، بحضور عدد من الرؤساء، ووفود دول عربية وغربية وإفريقية، ثم أقيمت احتفالية كبرى بقصر القبة.