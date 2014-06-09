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إيميلي ماينارد‬‎ تتزوج من خطيبها تايلر جونسون

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الأحد 08-06-2014 21:23

تزوجت النجمة Emily Maynard من خطيبها لاعب الهوكي Tyler Johnson، من دون أن تعلن ذلك سابقاً.

وأقامت Maynard البالغة من العمر 28 عاماً حفل زفافها البسيط أمس في حديقة منزل أهلها بشارون جنوب كارولينا.

وأعربت Maynard عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة قائلة "Tyler يوحي لي بالأمان.. أشكر الله أنني إلتقيت به".

لم ترتدِ Emily فستان زفاف أبيض، بل أطلّت بفستان زهري اللون وفاجأت جميع الحاضرين الذين إعتقدوا أنهم مدعوّين لحفل خطوبتها.

يشار إلى أن النجمة Emily Maynard إرتبطت 4 مرّات سابقاً، ولديها طفلة إسمها Ricki وتبلغ من العمر 8 سنوات.

لاحظنا هذه الفنرة أن العديد من النجمات يخططن لدخول القفص الذهبي، وقد نشهد قريباً زفاف Kourtney Kardashian  من حبيبها Scott Disick الذي تنتظر طفلها الثالث منه كما ذكرت والدتها النجمة العالمية Kriss Jenner.

 

 

 

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